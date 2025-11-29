Trump cerró el espacio aéreo sobre Venezuela y Caracas respondió: “No aceptará amenazas ni injerencias”

El Gobierno de Venezuela respondió con firmeza al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad, como parte de las supuestas acciones contra el narcotráfico.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: por favor, consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, escribió Trump en la red social Truth Social. La declaración fue interpretada como una nueva amenaza en el marco de la creciente hostilidad de Washington contra Caracas.

La respuesta no tardó. El Gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado en el que advirtió que “Venezuela no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias” de ningún poder extranjero. “Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”, señaló el texto oficial.

Días antes, Trump ya había amenazado con extender a territorio venezolano las operaciones antidrogas. “Hemos detenido casi el 85 % por mar y también comenzaremos a detenerlos por tierra”, afirmó.

Desde agosto, EE.UU. mantiene una fuerza militar desplegada frente a las costas venezolanas, bajo la operación “Lanza del Sur”, supuestamente orientada a combatir el narcotráfico. Como parte de estas acciones se registraron bombardeos contra embarcaciones sospechosas, con un saldo de decenas de muertos y sin pruebas concretas.

Para Maduro, estas medidas forman parte de una estrategia de “desprestigio y justificación de una intervención”, cuyo objetivo real es un cambio de régimen para apoderarse de los recursos energéticos del país. “Buscan justificar cualquier cosa”, afirmó el mandatario.

La condena internacional no se hizo esperar. Gobiernos como los de Colombia, México y Brasil, así como organismos de la ONU, cuestionaron la legalidad de las acciones estadounidenses. Incluso la DEA señaló que Venezuela no es una ruta principal del narcotráfico, que opera principalmente a través del Pacífico.

En este contexto, el espacio aéreo venezolano se convirtió en un nuevo eje de confrontación entre Caracas y Washington, en medio de una creciente tensión geopolítica en la región.