Colapinto fue último en la clasificación del GP de Qatar y largará 20° este domingo

Franco Colapinto no logró la recuperación que esperaba en la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, y terminó en el último lugar con un tiempo de 1:21.137. El piloto argentino, que compite para el equipo Alpine, volverá a partir desde el fondo de la grilla, sin haber podido marcar una vuelta competitiva en el circuito de Lusail, en Doha.

La jornada confirmó las dificultades en la puesta a punto del monoplaza del pilarense, que ya había mostrado un rendimiento pobre en la Sprint del día anterior. Los cambios implementados por el equipo no surtieron efecto, y Colapinto no logró concretar una vuelta rápida. En contraste, Pierre Gasly, su compañero de equipo, tuvo una sólida actuación, accedió a la Q3 y largará desde el noveno puesto.

En la lucha por el título mundial, Oscar Piastri se quedó con la pole position, repitiendo su gran nivel tras haber ganado la Sprint. Lo escoltará su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, actual líder del campeonato, que cometió un error en el primer sector y no pudo cerrar su última vuelta. Max Verstappen, con Red Bull, partirá desde la tercera posición.

Con este escenario, la carrera del domingo anticipa una definición apasionante entre los tres principales candidatos al título, mientras Colapinto buscará cerrar el fin de semana con una actuación que le permita al menos ganar posiciones desde el fondo.