Flamengo venció a Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores

Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 al vencer por 1-0 a Palmeiras en una final intensa disputada en el Estadio Monumental de Lima. Con esta victoria, el conjunto carioca alcanzó su cuarto título continental, igualando a River Plate y Estudiantes de La Plata, y se convirtió en el club brasileño con más conquistas en la historia del certamen.

El partido fue parejo y friccionado durante la primera mitad, con pocas situaciones de gol y varias tarjetas amarillas. La principal polémica llegó con una agresión sin pelota de Erick Pulgar a Bruno Fuchs, que el árbitro argentino Darío Herrera sancionó solo con amonestación, generando reclamos de todo Palmeiras.

En el complemento, Flamengo se mostró más ambicioso y logró abrir el marcador tras un córner ejecutado por Giorgian De Arrascaeta, que encontró la cabeza de Danilo, autor del único gol de la noche.

Con el resultado en contra, Palmeiras adelantó líneas y fue a buscar el empate, pero falló reiteradamente en la definición, especialmente en los pies de Vitor Roque. Sobre el final, Everton estuvo cerca de ampliar con un tiro libre que dio en el palo, y pocos minutos después llegó el pitazo final que desató el festejo rojinegro.

En el campeón fue titular el arquero argentino Agustín Rossi, mientras que en el subcampeón jugaron José Manuel López desde el arranque y Agustín Giay, que ingresó en el complemento.

Con esta consagración, Flamengo es el primer equipo sudamericano clasificado al Mundial de Clubes 2029, que reunirá a los mejores equipos del planeta en una edición ampliada del certamen internacional.