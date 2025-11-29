Paulón advirtió sobre el rol de la Justicia en las causas de corrupción del Gobierno nacional

El diputado socialista Esteban Paulón lanzó una dura advertencia sobre el funcionamiento del Poder Judicial en las causas que investigan hechos de corrupción vinculados al Gobierno nacional. En una entrevista radial, el legislador sostuvo que el avance de las investigaciones depende del juzgado que recibe la causa y denunció un esquema de encubrimientos para proteger a los implicados.

“Hoy depende el sorteo cómo te toca un juzgado: una causa puede avanzar o puede dormir”, afirmó Paulón en diálogo con Splendid AM 990, al señalar las diferencias entre dos expedientes que involucran fondos públicos: la causa ANDIS, que investiga supuestos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, y el caso Libra, vinculado a operaciones con criptomonedas.

Según Paulón, en el caso ANDIS “se preservaron pruebas y se determinó un entramado de corrupción que más o menos está claro”, gracias al trabajo rápido del juez y el fiscal. Sin embargo, en la causa Libra —iniciada en febrero— “no se avanzó en nada”. El legislador subrayó que el dato clave lo tiene el propio Presidente: el código alfanumérico que permitió ejecutar la operación. “El Presidente no quiere dar esa información y la Justicia no lo cita. Con un peritaje a sus dispositivos todo podría resolverse”, aseguró.

Paulón fue más allá y sostuvo que no se trata de hechos aislados, sino de una “matriz conceptual del proyecto político de La Libertad Avanza”. Mencionó prácticas irregulares como retenciones de sueldos en el PAMI para financiar al espacio, supuestos cobros en dólares por parte de Karina Milei para facilitar reuniones con el Presidente, y el uso de fondos internacionales para sobresueldos en el Ministerio de Capital Humano. “Desde el primer minuto hay una matriz pensada para ver dónde robar”, denunció.

En ese contexto, el diputado también mencionó el caso del empresario Mastro Pietro, presuntamente vinculado al lavado de fondos en la causa ANDIS, y que habría sido advertido desde Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de que se libraría una orden de detención. “El poder termina funcionando para encubrir, no solo los hechos de corrupción, sino a los protagonistas”, sostuvo.

Paulón concluyó que este entramado de retención de información, falta de citaciones y alertas internas pone en evidencia una connivencia entre sectores del Estado y quienes buscan evitar rendir cuentas ante la Justicia.