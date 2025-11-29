Personas mayores participaron de una actividad sobre hábitos saludables y prevención del ACV

En el marco del Día Mundial del ACV, la Municipalidad, a través de la Dirección de Bienestar Comunitario, llevó adelante una jornada de prevención y concientización en el Centro de Día para Personas Mayores Aires de Vida.

La actividad tuvo como eje la promoción de hábitos alimentarios saludables como herramienta fundamental para prevenir los accidentes cerebrovasculares y reducir sus consecuencias. Se desarrolló una charla informativa y participativa, orientada a brindar conocimientos prácticos sobre nutrición y cuidado cardiovascular, en un lenguaje accesible y cercano.

Como cierre, los participantes compartieron una instancia lúdica, que combinó diversión y aprendizaje, incentivando la incorporación de alimentos saludables de forma entretenida y amigable.

La directora de Bienestar Comunitario, Ma. Soledad Santa Cruz, valoró la propuesta y afirmó: “Desde el Municipio trabajamos para que la prevención forme parte de la vida cotidiana. Estas actividades nos permiten acercar información valiosa de manera cálida, fortaleciendo el bienestar y la autonomía de nuestras personas mayores”.

La jornada fue muy bien recibida por las y los asistentes, quienes destacaron la importancia de contar con espacios que promuevan el cuidado de la salud desde una perspectiva comunitaria, reforzando el acompañamiento activo en esta etapa de la vida.