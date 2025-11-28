Viernes para el olvido: Colapinto fue último en la práctica y en la clasificación sprint en Qatar

Franco Colapinto cerró un viernes negro en el Gran Premio de Qatar, donde terminó último tanto en la práctica libre como en la clasificación para la carrera sprint. En el Circuito Internacional de Lusail, el piloto argentino no logró revertir la floja actuación del Alpine, que también tuvo a Pierre Gasly (su compañero de equipo) entre los más relegados.

En la clasificación sprint, Colapinto quedó a solo 0.257 segundos de Gasly, una diferencia exigua que, sin embargo, no le permitió abandonar el vigésimo lugar. Ambos quedaron eliminados en la Q1, y ninguno logró avanzar a la segunda tanda.

Durante su primer intento de vuelta rápida, el argentino logró ubicarse a menos de una décima de su compañero, pero en el segundo intento, el francés mejoró y le sacó más de ocho décimas. En un tercer intento, ya con neumáticos medios —obligatorios para la clasificación sprint—, Colapinto volvió a acercarse, aunque sin éxito para salir del fondo.

La pole position quedó en manos de Oscar Piastri (McLaren), quien confirmó su candidatura al título. Lo siguieron George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren). En tanto, el tricampeón mundial Max Verstappen cerró la sesión en el sexto lugar con su Red Bull.

A pesar de estar en territorio qatarí, muy cerca del estadio donde Argentina se consagró campeona del mundo en 2022, las vibras no alcanzaron para cambiar la suerte de Colapinto, que tendrá el desafío de mejorar en lo que resta del fin de semana.