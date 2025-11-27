La AFA suspendió por dos fechas a los jugadores titulares de Estudiantes y por seis meses a Verón

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió sancionar a Estudiantes de La Plata por el gesto de protesta simbólica que protagonizó su plantel ante Rosario Central en la previa de un reciente partido. Como consecuencia, los futbolistas titulares que participaron del llamado “pasillo de espaldas” deberán cumplir dos fechas de suspensión. Las penas quedaron programadas para cumplirse en el primer torneo oficial de 2026, de modo de no alterar el normal desarrollo del certamen actual.

Por otro lado, el presidente del club, Juan Sebastián Verón, fue suspendido por seis meses en toda actividad vinculada al fútbol, como castigo por su implicancia en la organización del gesto.

La sanción incluye además una restricción especial para el capitán del equipo en el partido cuestionado: durante tres meses no podrá ejercer la función de capitán en ningún equipo oficial del club.

Estudiantes de La Plata también fue gravado con una multa económica, al considerarse que el “pasillo de homenaje” fue desnaturalizado por el acto colectivo de desprecio, violando los principios del juego limpio establecidos por la normativa de la AFA.

Con la sanción dispuesta de esta forma, el plantel titular podrá presentarse este sábado ante Central Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura, ya que las suspensiones serán cumplidas en el torneo venidero.

La decisión del Tribunal marca un precedente: demuestra la impronta de la AFA por sancionar conductas consideradas ofensivas al reglamento de homenaje y resalta el compromiso de imponer consecuencias firmes incluso cuando se trata de dirigentes de peso.