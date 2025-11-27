Hong Kong sufre el peor incendio en 70 años: ascienden a 75 los muertos y hay 250 personas desaparecidas

Una tragedia sin precedentes conmueve a Hong Kong, donde al menos 75 personas murieron y más de 250 permanecen desaparecidas tras un feroz incendio que arrasó parte de un gigantesco complejo residencial en el distrito de Tai Po. El siniestro, el peor en siete décadas en esa ciudad, se desató el miércoles por la tarde en Wang Fuk Court, una urbanización de ocho torres y más de 2.000 departamentos.

Las llamas se originaron en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 pisos, en el marco de una obra de renovación. Según denunciaron vecinos y autoridades, el fuego se propagó con rapidez inusitada, ayudado por materiales plásticos e inflamables que cubrían ventanas y pasillos, y por mallas exteriores que no cumplían con normas de seguridad.

Hasta el jueves por la tarde, los bomberos habían logrado extinguir el fuego en cuatro torres, pero otras tres seguían con focos activos. Más de 60 personas continuaban atrapadas y al menos 76 se encontraban hospitalizadas, 15 en estado crítico y 28 graves.

Entre los fallecidos se encuentra un bombero de 37 años, que fue hallado con quemaduras tras perder contacto con su equipo. La cifra de víctimas, temen las autoridades, podría seguir creciendo con el paso de las horas.

La desesperación y la solidaridad se apoderaron de las calles. Cientos de voluntarios se acercaron a asistir a los damnificados, mientras vecinos contaron que no se activaron alarmas de incendio, por lo que debieron tocar timbres y golpear puertas para alertar a los residentes.

Tres personas fueron detenidas: dos directores y un consultor de la empresa a cargo de las renovaciones, acusados de homicidio. Las investigaciones apuntan a que los trabajos se realizaban sin cumplir con las medidas mínimas de seguridad. El organismo anticorrupción de Hong Kong abrió una causa paralela por posibles irregularidades.

El jefe ejecutivo, John Lee, ordenó inspeccionar de inmediato todas las obras similares en la ciudad para evitar nuevas tragedias. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, envió condolencias a las familias de las víctimas y pidió “hacer todo lo posible para minimizar las pérdidas humanas”.

La tragedia revive viejos temores en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, donde durante décadas los incendios mortales fueron frecuentes. Aunque los estándares de seguridad habían mejorado, la catástrofe en Wang Fuk Court reavivó el temor en la sociedad hongkonesa.