Tragedia en Hong Kong: decenas de muertos y cientos de desaparecidos por un incendio en rascacielos

Un incendio de gran magnitud sacudió este miércoles el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, con un saldo preliminar de 36 personas muertas y 279 desaparecidas, según informó el jefe del ejecutivo de Hong Kong, John Lee, en conferencia de prensa.

Además, 29 personas permanecen hospitalizadas, siete en estado crítico, y un bombero de 37 años murió durante las tareas de rescate.

El fuego se desató en el andamiaje de bambú de un complejo en renovación y se propagó rápidamente, atrapando a los residentes. Las llamas comenzaron en el complejo Wang Fuk Court, que alberga a unas 4.000 personas. El incendio escaló de nivel 1 a nivel 4 en minutos, por la velocidad del fuego y la densidad del humo.

Más de 760 bomberos, 58 ambulancias y 400 policías trabajan en el lugar. Las tareas de rescate son extremadamente peligrosas: la temperatura dentro del edificio es muy alta, y los escombros y andamios continúan cayendo, según el subdirector de Bomberos, Derek Armstrong Chan.

El complejo está siendo renovado por 42 millones de dólares, lo que generó polémica entre los vecinos desde el año pasado. Consta de 1.984 viviendas y fue construido en los años 80.

Las imágenes difundidas muestran columnas de humo, andamios colapsando y vecinos huyendo desesperados. La Escuela Pública Bautista de Tai Po recomendó a los padres no acercarse a la zona. Varias rutas fueron cerradas.

Este incendio no es un hecho aislado. En octubre, otro fuego en la Torre Chinachem dejó varios heridos, encendiendo la alerta sobre el uso de andamios de bambú, típicos en China pero vulnerables al fuego.

Las autoridades aún investigan las causas del siniestro. El presidente de China, Xi Jinping, expresó su solidaridad con las víctimas y ordenó extremar las medidas para minimizar los daños.