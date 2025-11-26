Homicidio de Villagoiz: el MPA difundió imágenes de los tres sospechosos

Por Santotomealdía



El Ministerio Público de la Acusación difundió este miércoles las imágenes de tres hombres sospechados de haber participado en el homicidio de Francisco Villagoiz, el hecho ocurrido durante la madrugada del 13 de septiembre en la localidad de Sauce Viejo. El objetivo es lograr su identificación con colaboración de la ciudadanía.

Las imágenes difundidas fueron extraídas de las cámaras de seguridad de la vivienda de la víctima y forman parte de la investigación penal en curso, que está a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias. Se trata de una compilación de registros que muestra a los presuntos coautores del crimen en el lugar del hecho.

El MPA recordó que continúa vigente la recompensa de 16 millones de pesos para aquellas personas que brinden datos útiles y confiables que permitan esclarecer el caso. La medida fue dispuesta por el Poder Ejecutivo provincial en el marco del trabajo articulado con el Ministerio Público.

El video difundido por el MPA

Quienes tengan información pueden comunicarse a través de:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfonos: 911 y 0800–444–3583

En todos los casos, la identidad de quienes colaboren será preservada en estricta reserva, y si fuera necesario, se dará intervención a los Programas de Protección de Testigos, tanto provinciales como nacionales.

La difusión de las imágenes busca sumar herramientas a una investigación compleja, que aún no ha logrado identificar a todos los responsables del crimen. Desde el MPA se insistió en que la participación ciudadana es clave para alcanzar justicia en este caso.