Convocatoria abierta para la última edición del año de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras

La Municipalidad de Santo Tomé abrió la convocatoria para participar de la última edición del año de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras. El evento tendrá lugar el domingo 30 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en Plaza Libertad, y está destinado a mujeres que desarrollen emprendimientos propios en la ciudad.

La participación es gratuita y cada feriante será responsable del armado y atención de su propio stand, el cual deberá estar listo a las 14:00 horas, una hora antes del inicio de la feria.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 28 de noviembre, y se realizarán exclusivamente por WhatsApp al 342-4066184. Las modalidades de inscripción varían según el tipo de participante:

Emprendedoras que ya participaron : deben enviar confirmación de asistencia al número mencionado.

Nuevas participantes: deben enviar los datos personales y del emprendimiento, junto con una foto del DNI y, en caso de que corresponda, el Carnet de Manipulación de Alimentos.

Los requisitos para participar son los siguientes:

Tener un emprendimiento propio de bienes o servicios .

Ser mayor de 18 años .

Vivir en Santo Tomé.

Desde el Municipio indicaron que se trata de la última edición del año de esta feria, y que las próximas convocatorias —tanto para esta como para otras propuestas similares— serán informadas oportunamente a través de los canales oficiales.

La Feria de Mujeres Emprendedoras es una propuesta impulsada por el Gobierno Municipal para fortalecer los espacios de comercialización y promoción del ecosistema emprendedor local, generando oportunidades para que las mujeres puedan visibilizar y desarrollar sus proyectos.