La Corte Suprema de Brasil confirmó la prisión preventiva de Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil resolvió este lunes mantener en prisión preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, tras confirmarse que intentó quitarse la tobillera electrónica durante su arresto domiciliario. La decisión fue respaldada por la mayoría de los integrantes de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), que validaron el fallo del ministro Alexandre de Moraes.

La medida convierte la prisión domiciliaria de Bolsonaro en preventiva, en el marco de una causa por violación de medidas cautelares impuestas por la Justicia brasileña. Entre ellas, el uso restringido de redes sociales y la prohibición de aparecer en videos durante manifestaciones.

Moraes justificó la decisión al considerar que existe una necesidad concreta de "garantizar el orden público, asegurar la aplicación de la ley penal y evitar nuevas violaciones a las medidas judiciales". Según su resolución, Bolsonaro incurrió en reiteradas infracciones desde su detención domiciliaria, incluyendo la aparición en videos difundidos por sus seguidores.

El punto de quiebre fue el pasado viernes 21, cuando el expresidente brasileño intentó manipular el dispositivo electrónico de monitoreo colocado en su tobillo, hecho que fue constatado por autoridades penitenciarias.

A la postura de Moraes se sumaron los jueces Flávio Dino y Cristiano Zanin, quienes destacaron el contexto de "profunda deslealtad a las instituciones" por parte del exmandatario y sus aliados. Dino, además, remarcó que varios congresistas cercanos a Bolsonaro viajaron al exterior para evadir procesos judiciales, lo que agrava el escenario institucional.

Se espera que el fallo quede firme en las próximas horas, una vez que se sumen los últimos votos. Mientras tanto, Bolsonaro permanecerá detenido en una unidad del sistema penitenciario federal, a disposición de la Justicia.