Entró a robar una casa, intentó escapar y fue aprehendido por el Comando Radioeléctrico

Un joven de 21 años fue aprehendido este domingo por la noche tras ser sorprendido cuando intentaba escapar luego de robar en una vivienda de la zona oeste de la ciudad. El hecho ocurrió en calle 3 de Febrero y Arenales y fue intervenido por efectivos del Comando Radioeléctrico, luego de un aviso al 911 que alertó sobre la presencia de un intruso.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con el dueño de la casa, quien denunció el faltante de una notebook, una consola de videojuegos, una plancha para el cabello, dos pares de zapatillas y una suma importante de dinero.

Gracias al aporte de las cámaras de seguridad del domicilio, se logró identificar al sospechoso, quien fue divisado minutos más tarde durante un patrullaje en inmediaciones de calle 13 de Diciembre. Al notar la presencia policial, intentó huir, pero fue interceptado en 3 de Febrero y Arenales.

Al momento de ser reducido, llevaba entre sus prendas $96.000 en efectivo y una máquina para cortar cabello, que fueron secuestrados por los efectivos. El joven fue trasladado a la Comisaría 12ª, donde quedó a disposición del fiscal de turno.