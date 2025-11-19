Tambalea la tregua en Medio Oriente: Israel bombardeó la Franja de Gaza y el sur del Líbano

El Ejército de Israel lanzó este miércoles una nueva ofensiva contra objetivos de Hamas en la Franja de Gaza, luego de denunciar una presunta violación del alto el fuego por parte de combatientes palestinos. En paralelo, atacó infraestructuras de Hezbolláh en el sur del Líbano, a pesar de la tregua vigente.

Según un comunicado militar, milicianos de Hamas abrieron fuego contra tropas israelíes desplegadas en el sur de Gaza, específicamente en la zona de Jan Yunis, sin que se reportaran heridos entre las fuerzas israelíes. La respuesta fue inmediata: bombardeos sobre distintos puntos del enclave, incluidos edificios civiles.

Fuentes sanitarias reportaron al menos 20 personas muertas, entre ellas tres niños, y varias decenas de heridos como resultado de los ataques. Cuatro víctimas fatales fueron registradas en un bombardeo sobre una instalación de la UNRWA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos, también en Jan Yunis.

Otras muertes se produjeron en zonas como Al Buraq, Zaitún y el cruce de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza. En este último punto, un ataque con dron dejó un muerto y varios heridos, según los datos brindados por hospitales locales.

A pesar del alto el fuego acordado, Israel mantiene el control de más del 50% del enclave, según el trazado de la llamada “línea amarilla”, una demarcación imaginaria hasta donde se replegaron sus tropas.

En el frente norte, el Ejército israelí bombardeó el sur del Líbano, apuntando contra posiciones del grupo chiíta Hezbolláh. Las fuerzas israelíes habían ordenado previamente la evacuación de la aldea de Shehour, ubicada cerca del río Litani, en un área considerada desmilitarizada bajo la resolución 1701 de la ONU.

Israel identificó dos edificios y estructuras adyacentes como presuntos centros operativos de Hezbolláh, lo que motivó los ataques. Esta ofensiva se produjo horas después de otro bombardeo en el mayor campo de refugiados libanés, donde murieron 13 personas, según fuentes oficiales del Líbano. Las autoridades israelíes señalaron que se trataba de un complejo de entrenamiento de Hamas.