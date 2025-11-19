Claudio Tapia defendió el arbitraje argentino y apuntó contra la prensa

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), salió al cruce de las críticas que recibe el arbitraje en el fútbol local. En declaraciones recientes, defendió el nivel de los réferis y cuestionó la actitud de ciertos sectores del periodismo deportivo, a quienes responsabilizó por generar un ambiente de sospecha que, según dijo, “siempre existió”.

“No siempre la culpa es del árbitro. Cuando un equipo pierde también pierde porque lo superan. Seguramente hay errores de arbitrajes, por eso sumamos a la escuela de árbitros a Rapallini”, señaló el dirigente. En esa línea, afirmó que el arbitraje argentino “no es tan malo” y advirtió que “hay artistas que predisponen mal a la gente a poder ir a disfrutar un espectáculo deportivo”.

Tapia también pidió autocrítica a los protagonistas del juego: “Nosotros debemos corregir, pero ustedes, los hinchas, técnicos y jugadores también tienen que corregir. No hay errores de un solo lado. Los partidos los ganan o los pierden los jugadores, pero a veces parece que los jugadores y los técnicos no pierden nunca”, manifestó.

El dirigente aseguró que asume su responsabilidad cuando se producen fallos arbitrales controvertidos: “El primero que se pone mal cuando suceden algunos errores arbitrales, soy yo. Los árbitros también tienen familia. Ellos tienen que tomar decisiones en fracciones de segundos y es difícil”, expresó.

En relación a la polémica generada en torno al club Deportivo Riestra, Tapia fue tajante: “Ustedes decían Riestra, y sin embargo Riestra llevaba 24 partidos sin perder. La sugestión existió también con Grondona, siempre fue así. Esto no ayuda a que el fútbol mejore”, concluyó.