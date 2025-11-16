Unión visita a Belgrano con el objetivo de asegurar el segundo puesto

Unión visita a Belgrano este lunes a las 17 en el estadio Julio César Villagra, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El equipo santafesino ya está clasificado a los octavos de final, pero el partido definirá su posición en el Grupo B y, en consecuencia, su cruce en la próxima instancia. El Pirata, en cambio, necesita ganar para clasificar y espera una combinación de resultados.

Leonardo Madelón sorprendió con tres cambios en la formación del Tatengue. Uno de ellos es obligado: Emiliano Álvarez ocupará el lateral derecho en reemplazo del suspendido Lautaro Vargas. Además, Franco Fragapane ingresará por Nicolás Palavecino en la banda izquierda del mediocampo, buscando mayor desequilibrio y experiencia. Y en ofensiva, Cristian Tarragona será titular en lugar de Marcelo Estigarribia, en una decisión que refleja la confianza del cuerpo técnico en el delantero.

Unión, con 27 puntos, se asegurará el segundo lugar si empata o gana. En ese caso, enfrentará al tercero del Grupo A (Talleres o Gimnasia). Pero si pierde y Barracas Central vence a Huracán, podría caer al cuarto puesto y cruzarse con San Lorenzo, o mantener el tercero y enfrentar a River.

Belgrano, que suma 19 unidades, está obligado a ganar para tener chances de meterse entre los ocho mejores. El equipo cordobés llega con varias bajas: además de los lesionados Lisandro López, Adrián Spörle y Santiago Longo, se confirmó la ausencia de Franco Jara por una tendinitis. Lucas Passerini volverá al once titular, tras cumplir una fecha de suspensión. Tampoco estará Rodrigo Saravia, afectado por un esguince.

Formaciones probables: