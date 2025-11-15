San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza descendieron a la Primera Nacional

Este sábado se definieron los dos descensos de la Primera División del fútbol argentino. San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza perdieron la categoría y jugarán en la Primera Nacional en 2026, mientras que Aldosivi logró la permanencia tras un partido decisivo.

El Tiburón fue el único equipo que dependía de sí mismo, y aunque comenzó en desventaja ante el conjunto sanjuanino, logró revertir el resultado con eficacia y oportunismo. San Martín abrió el marcador en el José María Minella, pero en apenas tres minutos Aldosivi dio vuelta el partido.

El Santo alcanzó el empate por la vía del penal, pero los marplatenses reaccionaron rápidamente y volvieron a ponerse en ventaja, también desde los doce pasos. Un segundo penal en el complemento selló el 4 a 2 final, que definió la suerte de ambos equipos.

Por su parte, Godoy Cruz no pudo con Riestra y empató 1 a 1 como local, resultado que también lo dejó sin chances de permanecer en la máxima categoría. El Tomba venía arrastrando una campaña irregular, agravada por su participación en la Copa Sudamericana, donde alcanzó los octavos de final ante Atlético Mineiro hace tres meses. En el Torneo Clausura apenas consiguió una victoria, lo que fue decisivo en su descenso.

Así, San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza cerraron el año con el descenso, mientras que Aldosivi se mantendrá en la Primera División del fútbol argentino en la temporada 2026.