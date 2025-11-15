Liga Santafesina: Independiente ganó con autoridad y avanzó a los cuartos de final.

La primera fase eliminatoria del torneo Clausura de la Liga Santafesina de Fútbol en Primera División dejó una destacada actuación de Independiente, que avanzó a los cuartos de final.

En su cruce, Independiente venció 4-0 a La Perla del Oeste, con goles de Rodrigo Rolón, Gabriel Santos, Fabricio Antivero y Marcelo Romero.

La fecha también registró otras definiciones ajustadas. Ateneo Inmaculada se impuso 1-0 como visitante ante Náutico El Quillá, con gol de Manuel Báez. En tanto, Colón y Ciclón Racing lograron avanzar mediante definiciones por penales: los rojinegros superaron 4-3 a Gimnasia y Esgrima tras igualar 0-0, mientras que los de Reyes lo hicieron por 4-1 frente a La Salle Jobson luego de otro empate sin goles.

Con estos resultados, quedaron establecidos los cruces de los cuartos de final, donde Independiente enfrentará a Unión, en un duelo que promete gran expectativa. Las otras series serán: Colón de San Justo vs. Ateneo Inmaculada, Sportivo Guadalupe vs. Colón y Sanjustino vs. Ciclón Racing.

Primera B

La jornada de cuartos de final de la segunda división dejó dos eliminaciones significativas para los representantes de nuestra ciudad. Atenas cayó 2-1 ante Deportivo Santa Rosa, pese al gol de Maximiliano Laborie, y quedó al margen de la competencia. Por su parte, Floresta también quedó eliminado tras perder 4-2 frente a Nuevo Horizonte, en un duelo donde los tantos de Dylan Maidana y Tomás Villalba no alcanzaron para sostener la pelea por la clasificación.

En los otros resultados, Deportivo Santa Rosa avanzó con goles de Ricardo Acosta y Germán Ponce, mientras que Las Flores II derrotó 1-0 a Los Canarios con un tanto de Diego Moncada. Además, Nuevo Horizonte se impuso con una destacada actuación ofensiva —goles de Eduardo Flores, Juan Romero y Lautaro Wagner por duplicado— y Banco Provincial superó 1-0 a Belgrano con el aporte de Agustín Silvano.

Con estos marcadores quedaron definidos los cruces de semifinales: Deportivo Santa Rosa vs. Nuevo Horizonte y Las Flores II vs. Banco Provincial.