Deportes — 15.11.2025 —
Liga Santafesina: Independiente ganó con autoridad y avanzó a los cuartos de final
Con una actuación sólida como visitante, el equipo de nuestra ciudad superó con claridad su eliminatoria y se aseguró un lugar en los cuartos de final, donde lo espera Unión.
La primera fase eliminatoria del torneo Clausura de la Liga Santafesina de Fútbol en Primera División dejó una destacada actuación de Independiente, que avanzó a los cuartos de final.
En su cruce, Independiente venció 4-0 a La Perla del Oeste, con goles de Rodrigo Rolón, Gabriel Santos, Fabricio Antivero y Marcelo Romero.
La fecha también registró otras definiciones ajustadas. Ateneo Inmaculada se impuso 1-0 como visitante ante Náutico El Quillá, con gol de Manuel Báez. En tanto, Colón y Ciclón Racing lograron avanzar mediante definiciones por penales: los rojinegros superaron 4-3 a Gimnasia y Esgrima tras igualar 0-0, mientras que los de Reyes lo hicieron por 4-1 frente a La Salle Jobson luego de otro empate sin goles.
Con estos resultados, quedaron establecidos los cruces de los cuartos de final, donde Independiente enfrentará a Unión, en un duelo que promete gran expectativa. Las otras series serán: Colón de San Justo vs. Ateneo Inmaculada, Sportivo Guadalupe vs. Colón y Sanjustino vs. Ciclón Racing.
Primera B
La jornada de cuartos de final de la segunda división dejó dos eliminaciones significativas para los representantes de nuestra ciudad. Atenas cayó 2-1 ante Deportivo Santa Rosa, pese al gol de Maximiliano Laborie, y quedó al margen de la competencia. Por su parte, Floresta también quedó eliminado tras perder 4-2 frente a Nuevo Horizonte, en un duelo donde los tantos de Dylan Maidana y Tomás Villalba no alcanzaron para sostener la pelea por la clasificación.
En los otros resultados, Deportivo Santa Rosa avanzó con goles de Ricardo Acosta y Germán Ponce, mientras que Las Flores II derrotó 1-0 a Los Canarios con un tanto de Diego Moncada. Además, Nuevo Horizonte se impuso con una destacada actuación ofensiva —goles de Eduardo Flores, Juan Romero y Lautaro Wagner por duplicado— y Banco Provincial superó 1-0 a Belgrano con el aporte de Agustín Silvano.
Con estos marcadores quedaron definidos los cruces de semifinales: Deportivo Santa Rosa vs. Nuevo Horizonte y Las Flores II vs. Banco Provincial.