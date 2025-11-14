Viernes 14 de noviembre de 2025

Argentina se despidió del Mundial Sub 17 tras caer por penales ante México

Cuando todo parecía perdido, Argentina forzó los penales con un gol agónico, pero México fue más efectivo desde los doce pasos y selló la eliminación del equipo de Diego Placente.

Argentina cayó por penales y quedó eliminada del Mundial Sub 17.

La Selección argentina Sub 17 quedó eliminada del Mundial de la categoría tras caer en los penales por 5-4 ante México, en un partido correspondiente a los 16vos. de final disputado este jueves en Qatar. El equipo dirigido por Diego Placente había igualado 2-2 en el tiempo reglamentario gracias a un gol agónico de Fernando Closter a los 43 minutos del segundo tiempo.

Argentina había comenzado ganando con un tanto de Ramiro Tulián, pero México revirtió el marcador con dos goles de Luis Gamboa al inicio del complemento. En los penales, los aztecas no fallaron ningún disparo y la Albiceleste sufrió la eliminación por el remate contenido a Gastón Bouhier.

El propio arquero mexicano, Santiago López, fue el encargado de sellar la clasificación con el último penal convertido. Su selección enfrentará a Portugal, que superó a Bélgica por 2-1.

Argentina seguirá sin conocer la gloria en el Mundial Sub 17, una categoría que se le resiste desde siempre. México, por su parte, mantiene viva la ilusión de conquistar su tercera estrella tras los títulos obtenidos en 2005 y 2011.

