Con goles de Messi y Lautaro, la Selección venció a Angola en su despedida del 2025

La Selección argentina venció este viernes a Angola por 2 a 0 en un amistoso disputado en la ciudad de Luanda, en el marco de los festejos por el 50° aniversario de la independencia del país africano. Fue el último compromiso del año para el equipo de Lionel Scaloni, que aprovechó para realizar pruebas con vistas al Mundial de 2026.

Lautaro Martínez abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo tras una gran asistencia de Lionel Messi. Ya en la segunda mitad, el capitán amplió la ventaja con un zurdazo cruzado, luego de una pared con el propio Lautaro.

El partido también fue escenario de varios debut en la Mayor: Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli tuvieron sus primeros minutos con la camiseta nacional. Además, ingresaron José López y Emiliano Buendía.

Scaloni se mostró conforme con el rendimiento del equipo: “Estuvimos a la altura”, afirmó tras el encuentro. Angola sorprendió por momentos con su actitud ofensiva, aunque sin generar demasiado peligro. El arquero Gerónimo Rulli tuvo una buena intervención en el primer tiempo.

Con este resultado, Argentina cierra un 2025 positivo y se enfoca en la etapa final de preparación rumbo a la Copa del Mundo. El DT deberá definir en los próximos meses la lista definitiva de convocados, y este amistoso dejó pistas sobre algunos nombres que podrían ganarse un lugar.