Liga Santafesina: comienzan los cruces eliminatorios

Por Santotomealdía



Este sábado se disputarán los cruces eliminatorios del Torneo Clausura en la Liga Santafesina de Fútbol, tanto en Primera A como en Primera B, con presencia de tres equipos de nuestra ciudad que siguen en carrera por el título en sus respectivas divisiones.

En la Primera División A, la fase regular ya concluyó y se juega la primera ronda de eliminación directa. Los equipos ya clasificados a cuartos de final son Colón de San Justo y Unión por la Zona 1, y Sportivo Guadalupe y Sanjustino por la Zona 2. En este marco, Independiente es el único santotomesino que logró avanzar y se medirá como visitante ante La Perla del Oeste. Además, Náutico El Quillá enfrentará a Ateneo Inmaculada en cancha de Independiente, mientras que Gimnasia jugará con Colón y Ciclón Racing se medirá con La Salle Jobson.

En la Primera B, categoría de ascenso, se pone en marcha el octogonal final. Floresta y Atenas serán los representantes santotomesinos, mientras que Los Piratitas y Don Salvador, pese a buenas campañas, no lograron clasificar. Atenas jugará ante Deportivo Santa Rosa y Floresta visitará a Nuevo Horizonte. También habrá cruces entre Las Flores II y Los Canarios, y Banco Provincial frente a Belgrano.

Con tres equipos en competencia, Santo Tomé mantiene presencia en ambas categorías en una jornada decisiva para las aspiraciones locales. Los ganadores de esta etapa avanzarán a semifinales y seguirán en la pelea por el título.