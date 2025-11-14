Denuncian que extranjeros adinerados participaron en “safaris de francotiradores” en Bosnia

La Fiscalía de Milán investiga una grave denuncia sobre la participación de ciudadanos occidentales en "safaris de francotiradores" durante la guerra de Bosnia, en la década del ’90. Según el periodista y novelista Ezio Gavazzeni, cientos de personas ricas viajaban a Sarajevo y pagaban fortunas para disparar contra civiles indefensos, aprovechando el asedio militar a la ciudad.

La denuncia, que fue presentada en Italia, sostiene que estos “turistas de guerra” eran guiados hasta posiciones serbias en las colinas que rodeaban Sarajevo, desde donde disparaban contra la población civil, en uno de los escenarios más sangrientos del conflicto yugoslavo. Gavazzeni afirma que se cobraban tarifas diferenciadas según si la víctima era un hombre, una mujer o un niño.

“Pagaban para poder matar a civiles indefensos”, denunció el autor, quien describió el fenómeno como una “cacería humana” sostenida por individuos con una obsesión por las armas y la violencia.

El asedio de Sarajevo, entre 1992 y 1996, dejó más de 11.000 muertos, la mayoría civiles. La ciudad estuvo completamente rodeada por fuerzas serbias y fue blanco de bombardeos constantes y fuego de francotiradores durante casi cuatro años. Las colinas alrededor de la capital bosnia se convirtieron en un punto estratégico desde el cual se ejecutaban ataques diarios.

A lo largo de los años, han surgido versiones similares sobre la participación de extranjeros en estas prácticas, pero esta es la primera vez que se abre una causa judicial formal en Europa occidental. La Fiscalía de Milán no ha divulgado nombres ni detalles sobre las personas investigadas.

El caso podría derivar en acusaciones por crímenes de guerra contra civiles no combatientes, un terreno complejo pero cada vez más presente en la jurisprudencia internacional sobre conflictos armados. Mientras tanto, la denuncia reabre heridas en Bosnia y plantea interrogantes sobre la dimensión oculta del turismo de guerra.