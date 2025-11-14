Maduro respondió a la nueva operación militar de EE.UU. y exigió paz

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje directo a Estados Unidos y a Donald Trump, tras el inicio de una nueva operación militar en el Caribe por parte del Gobierno norteamericano. En declaraciones a CNN, el mandatario llamó a poner fin a las guerras y exigió respeto a la soberanía de su país: “No a más guerras eternas, no más Afganistán, no más Libia. ¡Yes, peace!”, expresó.

Las declaraciones se dieron en el marco de una manifestación en Caracas, mientras Estados Unidos lanzaba la “Operación Lanza del Sur”, una misión ordenada por Trump y ejecutada bajo la órbita del Comando Sur, que incluye despliegue de tropas, aviones de combate, submarinos y buques frente a las costas venezolanas.

Según el Gobierno estadounidense, la operación se enmarca en acciones contra el narcotráfico, aunque desde Venezuela se denuncia que se trata de una campaña de agresión, que ya ha dejado más de 70 muertos en bombardeos contra presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el Pacífico. En paralelo, Washington acusó a Maduro de liderar una red de narcotráfico, sin haber presentado pruebas formales.

El presidente venezolano respondió que se trata de un falso pretexto para justificar una intervención militar y denunció una campaña de desprestigio contra su gobierno. “Buscan cambiar el régimen y apropiarse de la riqueza petrolera de Venezuela”, afirmó.

La postura venezolana fue respaldada por varios países y organismos internacionales. Rusia, a través de su canciller Serguéi Lavrov, criticó la operación y la calificó como una violación del derecho internacional, mientras que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los ataques y alertó sobre la posibilidad de ejecuciones sumarias. También se expresaron en contra los gobiernos de Colombia, México y Brasil.

Maduro cerró su mensaje con un llamado a los pueblos de ambos países: “Debemos unirnos por la paz del continente”, reiterando que su gobierno se encuentra “ocupado gobernando con la paz”.