En octubre, la inflación en la provincia fue del 2,7% y superó el índice nacional

Por Santotomealdía



La inflación de octubre en la provincia de Santa Fe fue del 2,7%, según informó este jueves el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El dato supera el 2,3% registrado a nivel nacional, lo que refleja una leve aceleración del alza de precios en la región.

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros diez meses del año alcanzó el 26,7%, mientras que la variación interanual fue del 32,5%, de acuerdo al relevamiento oficial.

Entre los rubros que impulsaron la suba en la provincia, se destacaron “Otros bienes y servicios” (3,3%), “Esparcimiento” (3,2%) y “Transporte y comunicaciones” (2,9%). También se registraron incrementos por encima del promedio en Educación (2,8%) y Alimentos y bebidas (2,8%), capítulo que tiene mayor incidencia en el cálculo general del índice.

En términos de incidencia, alimentos y bebidas aportaron 0,94 puntos porcentuales al índice general, seguido por transporte y comunicaciones (0,60) y vivienda y servicios básicos (0,29).

En lo que respecta a los productos alimenticios, el informe del IPEC destacó subas en aceite de girasol (7,8%), salame (5,3%), pan de mesa (5,3%) y banana (15,4%), entre otros. También se registraron bajas puntuales, como en pollo entero (-3,2%), leche fresca (-1,1%) y café molido (-2,6%).

Los datos relevados corresponden al Índice de Precios al Consumidor con base 2014=100, calculado mensualmente por el IPEC en coordinación con el INDEC. El informe completo se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo.