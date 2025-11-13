Paco Garibaldi: “Pavimentar calle Richieri sería una obra transformadora para el sur de Santo Tomé”

Durante una entrevista con Nova al día, el senador provincial Paco Garibaldi expresó su intención de impulsar la pavimentación de calle Richieri, una obra que —según afirmó— sería transformadora para el sur de Santo Tomé y permitiría mejorar la conectividad, acompañar el crecimiento urbano y descomprimir el tránsito en zonas como barrio Luján.

“Esto no es ninguna promesa ni nada, es compartir con la gente. Quiero ser muy cuidadoso”, remarcó el legislador, dejando en claro que no se trata de una promesa electoral sino de un compromiso asumido con responsabilidad y cercanía con los vecinos. “Es un tema que tengo pendiente y que quiero empujar”, subrayó.

Garibaldi explicó que el proyecto ya está elaborado, pero requiere financiamiento provincial. “La Municipalidad no puede afrontar sola esta obra, no por falta de voluntad, sino por una cuestión de recursos. El intendente lo desea, el proyecto está, lo que falta es el financiamiento”, afirmó.

El senador señaló que la pavimentación de Richieri beneficiaría directamente a una zona de gran crecimiento urbano y productivo, y generaría un impacto positivo en toda el área circundante. “Muchos vecinos vienen pidiendo esta obra desde hace tiempo. Compartir este desafío públicamente es también una forma de comprometerme más con su concreción”, concluyó.