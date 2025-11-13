Sociedad — 13.11.2025 —
Este sábado habrá controles nutricionales para niños en el barrio Las Vegas
La actividad se realizará este sábado en la Iglesia Eben Ezer y está destinada a niños de entre 2 y 12 años. Se evaluarán aspectos nutricionales y socioambientales como parte de un abordaje integral para promover hábitos saludables.
La Municipalidad llevará adelante una nueva jornada del Programa Municipal contra la Malnutrición Infantil este sábado 15 de noviembre, desde las 10:00 horas, en la Iglesia Eben Ezer, ubicada en Lisandro de la Torre 4600, en el barrio Las Vegas.
La actividad estará orientada a niños de entre 2 y 12 años y consistirá en evaluaciones nutricionales y socioambientales, como parte de un enfoque integral que busca detectar necesidades específicas y fomentar hábitos de vida saludables.
Ma. Soledad Santa Cruz, directora de Bienestar Comunitario, explicó que “la propuesta está destinada a niños de entre 2 y 12 años, con el objetivo de realizar un abordaje integral que permita detectar necesidades específicas y promover hábitos de vida saludables. Se invita especialmente a todas las familias del barrio a acercarse y participar de esta instancia de acompañamiento y cuidado”, expresó.
El Programa Municipal contra la Malnutrición Infantil se implementa de forma articulada entre distintas áreas del Municipio, con el propósito de garantizar el derecho a una alimentación adecuada y fortalecer la salud infantil en nuestra comunidad.
Esta iniciativa se enmarca en las acciones de prevención y promoción de la salud que el Municipio desarrolla en los distintos barrios, buscando brindar herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de niños y familias.