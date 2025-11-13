Jueves 13 de noviembre de 2025

Sociedad — 13.11.2025 —

Este sábado habrá controles nutricionales para niños en el barrio Las Vegas

La actividad se realizará este sábado en la Iglesia Eben Ezer y está destinada a niños de entre 2 y 12 años. Se evaluarán aspectos nutricionales y socioambientales como parte de un abordaje integral para promover hábitos saludables.

Nueva jornada del Programa Municipal contra la Malnutrición Infantil en barrio Las Vegas. (Foto: Archivo - MST)
La Municipalidad llevará adelante una nueva jornada del Programa Municipal contra la Malnutrición Infantil este sábado 15 de noviembre, desde las 10:00 horas, en la Iglesia Eben Ezer, ubicada en Lisandro de la Torre 4600, en el barrio Las Vegas.

La actividad estará orientada a niños de entre 2 y 12 años y consistirá en evaluaciones nutricionales y socioambientales, como parte de un enfoque integral que busca detectar necesidades específicas y fomentar hábitos de vida saludables.

Ma. Soledad Santa Cruz, directora de Bienestar Comunitario, explicó que “la propuesta está destinada a niños de entre 2 y 12 años, con el objetivo de realizar un abordaje integral que permita detectar necesidades específicas y promover hábitos de vida saludables. Se invita especialmente a todas las familias del barrio a acercarse y participar de esta instancia de acompañamiento y cuidado”, expresó.

El Programa Municipal contra la Malnutrición Infantil se implementa de forma articulada entre distintas áreas del Municipio, con el propósito de garantizar el derecho a una alimentación adecuada y fortalecer la salud infantil en nuestra comunidad.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones de prevención y promoción de la salud que el Municipio desarrolla en los distintos barrios, buscando brindar herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de niños y familias.

