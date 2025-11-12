Tragedia en Perú: al menos 37 muertos tras la caída de un autobús a un precipicio

Una tragedia vial sacudió el sur de Perú este miércoles, cuando un autobús de pasajeros cayó a un precipicio tras chocar con una camioneta, provocando la muerte de al menos 37 personas y dejando otras 24 heridas. El hecho ocurrió en la región de Arequipa, y se trata de uno de los accidentes más graves de los últimos años en el país.

El colectivo había partido la noche anterior desde la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, y rodó por una zona árida hasta quedar a orillas de un río, según mostraron imágenes difundidas por la televisión local.

La fiscalía de Arequipa informó que el conductor de la camioneta sobrevivió y fue detenido. El siniestro ocurrió en horas de la madrugada y movilizó a autoridades regionales y equipos de emergencia.

Según declaró el gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, a la agencia AFP, la cifra de fallecidos podría aumentar debido a la gravedad de varios heridos que permanecen internados.

En Perú, los accidentes en rutas son frecuentes y están vinculados a exceso de velocidad, imprudencias como la embriaguez al volante y las complejas condiciones geográficas del país, lo que convierte a estos siniestros en una preocupación persistente para las autoridades.