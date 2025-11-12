Jornada informativa sobre celiaquía: será este jueves en el SUM Madre Teresa de Calcuta

La Municipalidad, a través de la Dirección de Acción Social y la Dirección de Salud, llevará adelante una jornada informativa y de actualización sobre la enfermedad celíaca.

La actividad está dirigida a toda la comunidad y se realizará este jueves 13 de noviembre, a las 10:30 horas, en el S.U.M. Madre Teresa de Calcuta (Necochea 2311). La participación es gratuita, pero con cupo limitado, por lo que se requiere inscripción previa mediante WhatsApp al 342 406 6184.

Durante el encuentro, la Dra. Flavia Risso brindará una exposición sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca. A continuación, la Lic. en Nutrición Luciana Sozio ofrecerá una demostración práctica sobre alimentación saludable, abordando uno de los aspectos centrales del tratamiento nutricional en personas con esta condición.

Desde el Municipio indicaron que esta propuesta tiene como objetivo promover la concientización y el acceso a información confiable sobre la celiaquía, fortaleciendo el acompañamiento a quienes transitan esta enfermedad y a sus familias.