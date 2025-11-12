Scaglia evitó confirmar si asumirá como diputada nacional

Por Santotomealdía



La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, sigue sin definir su futuro político inmediato. Aunque fue electa diputada nacional por el espacio Provincias Unidas, y el gobernador Maximiliano Pullaro afirmó días atrás que asumiría su banca en el Congreso, la propia Scaglia evitó confirmarlo en declaraciones realizadas este miércoles a medios nacionales.

"Estamos charlando con el gobernador sobre la construcción de Provincias Unidas", fue la respuesta que repitió ante la consulta directa de los periodistas. La indefinición se produce en un momento de reordenamiento del escenario político nacional, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre, y en medio de negociaciones para conformar nuevas alianzas parlamentarias.

Scaglia evitó pronunciarse sobre una eventual alianza del PRO con el oficialismo nacional. "Yo voy a un proyecto de Provincias Unidas, no hablo de lo de otro", dijo de manera tajante, al tiempo que destacó el rol que tienen dirigentes de su espacio en distintos niveles de gobierno. "Tenemos gobernadores, vicegobernadores, ministros provinciales y nacionales que comulgan con nuestras ideas y trabajan para que a la Argentina le vaya mejor", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la Argentina atraviesa un momento complejo y que "necesita de nuestras ideas, de una mirada productiva y republicana, donde quienes trabajan e invierten puedan generar empleo y progresar". Pese a ello, no precisó desde qué cargo cumplirá ese rol.

El debate sobre si asumirá o no como diputada nacional se reactivó tras las declaraciones públicas del gobernador Pullaro, quien aseguró que Scaglia será una voz clave para Santa Fe en el Congreso. Sin embargo, la vicegobernadora insistió en dejar abierta la definición, reforzando la percepción de que su futuro inmediato sigue atado a las negociaciones internas del espacio y al armado de Provincias Unidas.