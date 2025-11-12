La Cámara Diputados celebrará los 452 años de la fundación de Santa Fe con el tradicional recital "Bajo las Estrellas"

En el marco de los 452 años de la fundación de Santa Fe, la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia invita a una nueva edición de su tradicional velada "Bajo las Estrellas". El evento se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre, a las 20 h, en la explanada de la Legislatura, con entrada libre y gratuita.

En esta ocasión, se presentará el Grupo Ópera Litoral, conformado por 37 artistas bajo la dirección de Manuel Schurjin. El repertorio incluirá obras de autores santafesinos y piezas reconocidas del cine, en una propuesta pensada para celebrar el aniversario de la ciudad con música y cultura al aire libre.

Desde la Cámara de Diputados destacaron que el concierto busca ser un punto de encuentro para la comunidad, revalorizando el espacio público y el arte local. La invitación está abierta a toda la ciudadanía, para disfrutar de una noche especial junto a la historia y el presente de Santa Fe.