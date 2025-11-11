Grave episodio de violencia: vecino atacó a un chico de 15 años con una pala

Por Santotomealdía



Un grave episodio de violencia tuvo lugar este lunes por la noche en nuestra ciudad, cuando un joven de 15 años fue brutalmente agredido con una pala por un vecino en la zona de Candioti y La Rioja. El hecho ocurrió cerca de las 23:30, y según el testimonio del padre del menor, el agresor también tuvo una conducta amenazante e intimidante cuando él se presentó en el lugar.

El conflicto se desató mientras los hijos del denunciante estaban en la vereda con su perro. Según el relato, D.V., un vecino del barrio que ya habría protagonizado situaciones similares, soltó a su perro, lo que provocó un enfrentamiento con el animal de la familia agredida. En medio del forcejeo, el perro de D.V. llevó al suyo hacia la casa vecina. Al intentar rescatarlo, el adolescente fue atacado con tres golpes de pala y un golpe de puño en la frente, siempre de acuerdo al testimonio del padre.

El hecho ocurrió en presencia del hermano mayor del chico, de 19 años. El padre, que en ese momento no se encontraba en la ciudad, fue alertado por sus hijos y llamó al 911 mientras se dirigía al lugar. Personal policial llegó antes que él y trasladó al menor junto a su madre a Medicina Legal, donde se constataron las lesiones. Las imágenes de las heridas, a las que este medio accedió, muestran lesiones de consideración.

Ya en el lugar, el padre del menor fue a exigir explicaciones al agresor. D.V. no solo no dio respuesta, sino que salió gritando, amenazándolo con un cuchillo y pronunciando frases intimidatorias, como “agradecé que no lo acuchillé a Germán”, entre otras.

La familia ya radicó la denuncia correspondiente, y se espera que la investigación continúe en manos de la comisaría local y la fiscalía correspondiente. Hasta el momento, no trascendió si hubo detenciones o imputaciones.