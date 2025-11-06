Operativos de tránsito: solo durante octubre, retuvieron más de 100 motos en la ciudad

Durante el mes de octubre, la Municipalidad llevó adelante 16 operativos de control vehicular, como parte de su plan permanente de prevención y seguridad vial.

Como resultado de estas intervenciones, se retuvieron 105 motocicletas y 15 automóviles, en todos los casos por infracciones a la normativa vigente. Además, se procedió al retiro de 10 vehículos en estado de abandono, lo que contribuye al ordenamiento del tránsito y la recuperación del espacio urbano.

Los controles se llevaron a cabo con la colaboración de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) y el Ente de Fiscalización de Puertos, fortaleciendo la coordinación entre organismos municipales y provinciales.

Señalización y educación vial

Junto a los controles, se ejecutaron tareas de demarcación vial, priorizando el pintado de sendas peatonales y cordones, así como la colocación de cartelería en instituciones educativas y en domicilios de personas con discapacidad que realizaron la solicitud correspondiente.

También se dio continuidad al programa “Elegí la Vida”, con actividades en escuelas primarias, secundarias, jardines de infantes y centros de salud municipales, donde se ofrecieron charlas dirigidas a niños y mujeres, promoviendo una cultura de tránsito responsable.