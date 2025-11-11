Martes 11 de noviembre de 2025

Llega el seminario de salud mental “Cómo vivir con un diagnóstico poco frecuente”

El encuentro será el viernes 28 de noviembre a las 18:30 en la Vieja Usina. La actividad es gratuita, con disertantes y testimonios vinculados a enfermedades poco frecuentes y salud mental.

El seminario se realizará en el edificio de la Vieja Usina.

El próximo viernes 28 de noviembre, desde las 18:30, se llevará a cabo en la Vieja Usina (Rivadavia 1660) una nueva edición del Seminario de Salud Mental, que este año llega a su edición número 28 y se enfocará en la temática “Cómo vivir con un diagnóstico poco frecuente”.

La actividad, de entrada libre y gratuita, está organizada por Patricia Man, diplomada universitaria en Organización Social y Políticas Públicas, y contará con la participación de disertantes provenientes del ámbito profesional y testimonial.

Entre las expositoras se encuentran Nerina Romero, paciente con una enfermedad poco frecuente (EPOF); la psicóloga Irina Rodríguez y la psicóloga social Marianela Bode. El panel será moderado por la psicóloga Lucía Gras.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar, en especial a personas interesadas en temáticas de salud mental, inclusión y enfermedades poco frecuentes. Las inscripciones se realizan vía WhatsApp al 3425096548.

