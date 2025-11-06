Jueves 06 de noviembre de 2025

Policiales — 06.11.2025 —

Un hombre fue detenido por un presunto caso de grooming en nuestra ciudad

La detención fue ordenada por la fiscal Jorgelina Moser Ferro, en el marco de una causa que investiga contactos indebidos con dos menores de edad.

Imagen del sujeto detenido en la sede de la Comisaría 12.
Imagen del sujeto detenido en la sede de la Comisaría 12.

Por Santotomealdía

Un hombre de 27 años, identificado como A.P., fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por presunto grooming que lleva adelante la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual, a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro.

Según señalaron fuentes policiales a nuestro medio, el sospechoso se habría contactado a través del celular con dos chicas menores de edad, con quienes luego habría acordado un encuentro. La detención se concretó cuando el hombre se encontraba en la vereda de la vivienda donde residen las adolescentes.

Agentes del Comando Radioeléctrico procedieron a su arresto y lo trasladaron a la Comisaría 12, en cumplimiento de la orden judicial emitida por la fiscal.

Como parte del procedimiento, también se ordenó el secuestro del teléfono celular del acusado, que será objeto de peritajes para avanzar en la investigación.

La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, que investiga los hechos y determinará los pasos a seguir en el marco de la legislación vigente.

¿Qué es el grooming?El grooming es una forma de acoso sexual a menores de edad que se realiza a través de medios digitales, como redes sociales, mensajería o videojuegos en línea. Implica una serie de acciones deliberadas por parte de un adulto para ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente con fines de explotación sexual.

En Argentina, el grooming está tipificado como delito en el artículo 131 del Código Penal, y puede ser penado con prisión de seis meses a cuatro años.
    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward