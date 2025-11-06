Policiales — 06.11.2025 —
Un hombre fue detenido por un presunto caso de grooming en nuestra ciudad
La detención fue ordenada por la fiscal Jorgelina Moser Ferro, en el marco de una causa que investiga contactos indebidos con dos menores de edad.
Por Santotomealdía
Un hombre de 27 años, identificado como A.P., fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por presunto grooming que lleva adelante la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual, a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro.
Según señalaron fuentes policiales a nuestro medio, el sospechoso se habría contactado a través del celular con dos chicas menores de edad, con quienes luego habría acordado un encuentro. La detención se concretó cuando el hombre se encontraba en la vereda de la vivienda donde residen las adolescentes.
Agentes del Comando Radioeléctrico procedieron a su arresto y lo trasladaron a la Comisaría 12, en cumplimiento de la orden judicial emitida por la fiscal.
Como parte del procedimiento, también se ordenó el secuestro del teléfono celular del acusado, que será objeto de peritajes para avanzar en la investigación.
La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, que investiga los hechos y determinará los pasos a seguir en el marco de la legislación vigente.
En Argentina, el grooming está tipificado como delito en el artículo 131 del Código Penal, y puede ser penado con prisión de seis meses a cuatro años.