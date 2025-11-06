Jueves 06 de noviembre de 2025

Ya se juega el Santoto Open 2025 en el Club La Quinta

Cientos de vecinos ya disfrutan del torneo que forma parte del circuito oficial de la AAT y que reparte 4 millones de pesos en premios.

El tenis profesional volvió a la ciudad con el Santoto Open 2025. (Foto: MST)
Desde el miércoles y hasta el sábado, nuestra ciudad es sede de una nueva edición del Santoto Open, el torneo de tenis profesional masculino que se desarrolla en las canchas del Club La Quinta, en el marco de la Copa Ciudad de Santo Tomé.

El certamen, que forma parte del calendario oficial de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), reúne a jugadores de alto nivel competitivo y se extenderá hasta el 8 de noviembre, con entrada libre y gratuita para todo el público.

El torneo reparte $4.000.000 en premios, lo que consolida su importancia dentro del circuito nacional y refuerza el posicionamiento de nuestra ciudad como sede de eventos deportivos de calidad.

El Santoto Open es organizado por la AAT y el Club La Quinta, con el acompañamiento de la Municipalidad, y representa una propuesta que promueve el deporte, el encuentro y la participación comunitaria.

Según informaron desde el Municipio, esta iniciativa se enmarca en las acciones que fomentan la práctica deportiva y fortalecen a las instituciones locales, generando además un espacio de acceso gratuito al espectáculo profesional.

