Este jueves comienza el juicio por el crimen de Hernán Cardozo, ocurrido en 2022 en barrio Iriondo

Este jueves comenzará en los tribunales de la ciudad de Santa Fe el juicio oral y público por el homicidio de Hernán Cardozo, ocurrido en julio de 2022 en barrio Iriondo de nuestra ciudad. El único imputado que llegará al banquillo es Miguel Ceballos, acusado de homicidio calificado con participación de un menor de edad, delito por el cual podría recibir una condena superior a los 20 años de prisión.

Está previsto que todas las audiencias se desarrollen entre las 8 y las 14:30. La primera jornada, este jueves 6 de noviembre, incluirá los alegatos iniciales, la presentación de pruebas y los primeros testimonios. Las declaraciones de testigos continuarán los días 7 y 10, mientras que los alegatos finales se realizarán el martes 11 de noviembre. El veredicto se dará a conocer el lunes 13, a las 8.

La acusación será sostenida por el fiscal Carlos Lacuadra, de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación. En tanto, Ceballos será asistido por la defensora pública Leticia Feraudo.El debate estará presidido por un tribunal colegiado integrado por los jueces Pablo Busaniche, Sergio Carraro y Nicolás Falkenberg.

El crimen de Hernán Cardozo ocurrió en la madrugada del 24 de julio de 2022, en inmediaciones de las calles Cibils y Corrientes, en barrio Iriondo. De acuerdo a las declaraciones de testigos, un grupo de jóvenes lo persiguió y lo atacó con palos, provocándole heridas mortales. Los vecinos relataron que escucharon gritos y corridas, pero no disparos. Cardozo, de 27 años, quedó tendido boca abajo en plena calle, con graves lesiones en el cráneo y el rostro.

El conflicto se habría iniciado en una fiesta que se desarrollaba en calle 4 de Enero al 1100, a pocas cuadras del lugar del crimen. Tras el ataque, el cuerpo del joven quedó a metros de una garita de colectivos, y si bien se llamó a una ambulancia, testigos aseguran que la asistencia médica tardó cerca de una hora y media en llegar.

De todas las personas implicadas en el hecho, sólo Miguel Ceballos será juzgado desde este jueves, en un proceso que podría resultar clave para esclarecer el caso y determinar responsabilidades penales por el violento asesinato.

* Con informeción de Aire Digital y Prensa MPA.