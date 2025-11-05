Jueves 06 de noviembre de 2025

Eco Canje: cronograma para el mes de noviembre

El intercambio de materiales reciclables por semillas o plantines se realizará en espacios públicos y vecinales, con jornadas programadas para los martes, jueves y sábados.

Continúa en noviembre el programa Eco Canje en distintos puntos de la ciudad. (Foto de archivo)

La Municipalidad informó que continúa durante el mes de noviembre el programa Eco Canje, una iniciativa que promueve el cuidado del ambiente a través del intercambio de residuos reciclables por plantines o semillas de temporada.

Las jornadas se llevarán a cabo los sábados de 9 a 12 en el predio Ex INALI (Macía 1933) y los martes y jueves de 15 a 17 horas en distintos puntos de la ciudad.

CronogramaMartes 4/11: Vecinal Favaloro (Lisandro de la Torre y Crespo)

Jueves 6/11: Vecinal Sargento Cabral (Sargento Cabral y Castelli)

Sábado 8/11: Ex INALI (Macía 1933)

Martes 11/11: Vecinal Adelina Oeste (Pje. Leiva 4853)

Jueves 13/11: Vecinal General Paz (Pedroni 3530)

Sábado 15/11: Ex INALI (Macía 1933)

Martes 18/11: Plaza Centenario (Obispo Gelabert y Buenos Aires)

Jueves 20/11: Plaza de los Regadores (Lisandro de la Torre y 3 de Febrero)

Martes 25/11: Vecinal Iriondo (Roque Sáenz Peña 3388)

Jueves 27/11: Plazoleta 2 de Abril (Tomás Lubary y Candioti)

Sábado 29/11: Ex INALI (Macía 1933)

Durante cada jornada, los vecinos podrán acercar papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta 2 litros). Se recuerda que todos los materiales deben estar limpios, secos y separados por tipo, a fin de facilitar su correcta gestión y reciclado.

Desde el Municipio destacaron que el EcoCanje forma parte de las acciones para fomentar la economía circular, el compromiso ambiental y la participación ciudadana. Las actividades se desarrollan en espacios abiertos y se suspenden en caso de lluvia.

Por consultas, los vecinos pueden comunicarse al número 3425462862.

