Eco Canje: cronograma para el mes de noviembre

La Municipalidad informó que continúa durante el mes de noviembre el programa Eco Canje, una iniciativa que promueve el cuidado del ambiente a través del intercambio de residuos reciclables por plantines o semillas de temporada.

Las jornadas se llevarán a cabo los sábados de 9 a 12 en el predio Ex INALI (Macía 1933) y los martes y jueves de 15 a 17 horas en distintos puntos de la ciudad.

Cronograma Martes 4/11: Vecinal Favaloro (Lisandro de la Torre y Crespo)



Jueves 6/11: Vecinal Sargento Cabral (Sargento Cabral y Castelli)



Sábado 8/11: Ex INALI (Macía 1933)



Martes 11/11: Vecinal Adelina Oeste (Pje. Leiva 4853)



Jueves 13/11: Vecinal General Paz (Pedroni 3530)



Sábado 15/11: Ex INALI (Macía 1933)



Martes 18/11: Plaza Centenario (Obispo Gelabert y Buenos Aires)



Jueves 20/11: Plaza de los Regadores (Lisandro de la Torre y 3 de Febrero)



Martes 25/11: Vecinal Iriondo (Roque Sáenz Peña 3388)



Jueves 27/11: Plazoleta 2 de Abril (Tomás Lubary y Candioti)



Sábado 29/11: Ex INALI (Macía 1933)

Durante cada jornada, los vecinos podrán acercar papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta 2 litros). Se recuerda que todos los materiales deben estar limpios, secos y separados por tipo, a fin de facilitar su correcta gestión y reciclado.

Desde el Municipio destacaron que el EcoCanje forma parte de las acciones para fomentar la economía circular, el compromiso ambiental y la participación ciudadana. Las actividades se desarrollan en espacios abiertos y se suspenden en caso de lluvia.

Por consultas, los vecinos pueden comunicarse al número 3425462862.