Sociedad — 05.11.2025 —
Eco Canje: cronograma para el mes de noviembre
El intercambio de materiales reciclables por semillas o plantines se realizará en espacios públicos y vecinales, con jornadas programadas para los martes, jueves y sábados.
La Municipalidad informó que continúa durante el mes de noviembre el programa Eco Canje, una iniciativa que promueve el cuidado del ambiente a través del intercambio de residuos reciclables por plantines o semillas de temporada.
Las jornadas se llevarán a cabo los sábados de 9 a 12 en el predio Ex INALI (Macía 1933) y los martes y jueves de 15 a 17 horas en distintos puntos de la ciudad.
Jueves 6/11: Vecinal Sargento Cabral (Sargento Cabral y Castelli)
Sábado 8/11: Ex INALI (Macía 1933)
Martes 11/11: Vecinal Adelina Oeste (Pje. Leiva 4853)
Jueves 13/11: Vecinal General Paz (Pedroni 3530)
Sábado 15/11: Ex INALI (Macía 1933)
Martes 18/11: Plaza Centenario (Obispo Gelabert y Buenos Aires)
Jueves 20/11: Plaza de los Regadores (Lisandro de la Torre y 3 de Febrero)
Martes 25/11: Vecinal Iriondo (Roque Sáenz Peña 3388)
Jueves 27/11: Plazoleta 2 de Abril (Tomás Lubary y Candioti)
Sábado 29/11: Ex INALI (Macía 1933)
Durante cada jornada, los vecinos podrán acercar papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta 2 litros). Se recuerda que todos los materiales deben estar limpios, secos y separados por tipo, a fin de facilitar su correcta gestión y reciclado.
Desde el Municipio destacaron que el EcoCanje forma parte de las acciones para fomentar la economía circular, el compromiso ambiental y la participación ciudadana. Las actividades se desarrollan en espacios abiertos y se suspenden en caso de lluvia.
Por consultas, los vecinos pueden comunicarse al número 3425462862.