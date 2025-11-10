FESTRAM redobla el reclamo por la paritaria y advierte sobre la situación de los jubilados

FESTRAM reiteró el pedido de reapertura de la paritaria municipal y exigió al gobierno provincial que convoque de manera urgente a una nueva instancia de negociación, ante la evidente pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación acumulada en 2025. En diálogo con Nova al día, el secretario de Actas y Administración de la federación, Germán Ocampo, advirtió que "hay un reconocimiento de parte del gobernador de que los salarios están perdiendo frente a la inflación".

Ocampo explicó que el gremio espera la publicación del índice de inflación de octubre para definir próximos pasos, aunque adelantó que "no vamos a permitir que no haya un reajuste de lo que está acreditado que estamos perdiendo como salario". En ese sentido, no descartó la posibilidad de medidas gremiales si no hay respuesta oficial en los próximos días.

Durante la entrevista, el dirigente gremial señaló que la negociación de 2025 estuvo atravesada por varias dificultades, entre ellas el intento del gobierno provincial de implementar garantías salariales en negro y el impacto de esas medidas sobre el sector pasivo, que no recibió incrementos equivalentes. "La Caja de Jubilaciones nunca pagó a los pasivos los aumentos que se conseguían como garantía salarial", remarcó.

Ocampo también cuestionó la posibilidad de que el Ejecutivo defina un reajuste por decreto y sin negociación, lo que calificó como una señal preocupante: "No nos parece saludable que esa sea una política a implementar dentro de la provincia".

En otro tramo de la conversación, el referente de FESTRAM se refirió a la situación de los jubilados municipales y lamentó la falta de acción del Estado para proteger sus ingresos. "Los pasivos la están pasando muy mal. No encuentran referentes políticos que se hagan cargo del sector", aseguró, y añadió que la reforma previsional profundizó el problema: "Nos llaman diariamente para consultar por aumentos que no perciben, porque ya se estableció una política de traslado diferido y que no incluye garantías salariales".

Finalmente, Ocampo reafirmó el compromiso de FESTRAM con la defensa del salario: "Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que la diferencia salarial sea reconocida y pagada antes de fin de año".