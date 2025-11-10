Destacada participación de la santotomesina Manuela Herrero en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

Por Santotomealdía

Manuela Herrero representó a la Argentina con una actuación destacada en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025. La nadadora santotomesina compitió en cuatro disciplinas: 50 y 100 metros libres, 100 pecho y 200 combinados. En todas logró meterse en la final, coronando su participación con una medalla de plata en la prueba de 200 combinados, disputada en las jornadas finales del certamen.

Su participación se desarrolló a lo largo de tres días: el jueves 7 de noviembre corrió los 100 metros libres; el viernes 8 los 100 pecho; y el sábado 9 cerró su gran performance con los 50 metros libres y los 200 combinados. En esta última prueba alcanzó el podio en una competencia de alto nivel que la tuvo como una de las protagonistas. Su presencia constante en las finales reflejó no solo su capacidad, sino también su entrega y evolución como atleta.

El evento internacional, que se llevó a cabo entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre en Santiago de Chile, convocó a jóvenes atletas con discapacidad de todo el continente. Indudablemente, Manuela Herrero tuvo una participación que la proyecta hacia un futuro con mayores desafíos en el alto rendimiento paralímpico.