Franco Colapinto fue 15° en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Brasil, en una jornada marcada por altibajos, pero con un cierre competitivo. El argentino largó 16° y logró escalar un puesto, en un circuito que contó con gran presencia de fanáticos albicelestes.

Fue la primera carrera de Colapinto tras la confirmación oficial de que seguirá como piloto titular de Alpine en la temporada 2026. La actuación significó una mejora respecto a la clasificación y la carrera sprint del sábado, donde había sufrido un choque y finalizado 18°.

El piloto pilarense comenzó la carrera con neumáticos medios, a diferencia de su compañero Pierre Gasly, que largó 9° con blandos y finalizó 10°, sumando un punto para la escudería.

En la primera vuelta, Colapinto ya se posicionaba 15°, pero la aparición temprana del auto de seguridad por un accidente del local Gabriel Bortoleto modificó el ritmo. Más tarde, un toque de Lewis Hamilton dañó su alerón trasero, aunque el argentino pudo continuar.

La carrera tuvo varias neutralizaciones y maniobras de riesgo. Un incidente entre Oscar Piastri, Kimi Antonelli y Charles Leclerc provocó el desprendimiento de una rueda del Ferrari y otra bandera amarilla. En ese contexto, Colapinto llegó a ubicarse 9°, favorecido por las estrategias de boxes del resto de los competidores.

Entró a boxes en la vuelta 30 para colocar neumáticos blandos, volvió a parar en la 44 para regresar a los medios, pero perdió tiempo en esa detención (5,4 segundos). A pesar de eso, protagonizó una buena remontada final y marcó el récord de vuelta en el giro 46 con 1:12.816.

En los últimos giros, resistió el asedio de Lance Stroll (Aston Martin) y mantuvo el 15° lugar hasta la bandera a cuadros, completando una actuación sólida en un fin de semana complicado.

El triunfo fue para Lando Norris (McLaren), seguido por Kimi Antonelli (Mercedes) y un notable Max Verstappen (Red Bull), que largó desde el pit lane y terminó tercero.