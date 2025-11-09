Boca le ganó a River en la Bombonera y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors venció este domingo a River Plate por 2 a 0 en una nueva edición del Superclásico, jugada en La Bombonera, y logró su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el equipo dirigido por Claudio Úbeda sumó una victoria clave que lo dejó como líder de la Zona A del Torneo Clausura con 26 puntos.

El encuentro se resolvió en momentos clave. Zeballos abrió el marcador en el cierre del primer tiempo, tras un error defensivo de Paulo Díaz y un rebote que el “Changuito” no perdonó. Apenas iniciado el segundo tiempo, el propio Zeballos desbordó y asistió a Merentiel, quien empujó el segundo gol.

Boca fue inteligente para manejar el partido, tuvo más situaciones y pudo ampliar la diferencia. El equipo mostró solidez y eficacia, con Zeballos como figura destacada. Con este triunfo, el Xeneize aseguró su pasaje a la próxima Copa Libertadores al garantizar al menos el segundo puesto en la tabla anual.

River, en cambio, profundizó su crisis. A pesar de haber renovado el contrato de Marcelo Gallardo, el equipo no logra levantar cabeza: sufrió su octava derrota en los últimos diez partidos y se ubica sexto en la Zona B con 21 unidades, muy lejos del líder Rosario Central.

El Millonario tuvo una chance clara en los pies de Gonzalo Montiel y una jugada polémica con Miguel Borja, que impactó a Ayrton Costa pero solo vio la tarjeta amarilla. Además, un penal cobrado a favor de Boca fue anulado por el VAR tras una infracción de Armani sobre Milton Giménez.

En los últimos minutos, el partido se hizo de ida y vuelta, con chances para ambos equipos, pero el marcador no se modificó. El arquero Agustín Marchesín fue clave para mantener el cero en su arco.

Boca cerrará la fase regular ante Tigre, el domingo 16 de noviembre, mientras que River visitará a Vélez, obligado a mejorar si quiere mantener su lugar en la zona de clasificación a copas.