Unión no pudo ganar, pero logró el objetivo: jugará los octavos de final

Unión empató 0 a 0 con Barracas Central este sábado en el estadio 15 de Abril y logró asegurar su clasificación a los octavos de final de la Liga Profesional. El equipo de Leonardo Carol Madelón alcanzó los 24 puntos, y si bien aún resta disputarse el resto de la fecha y la última jornada, ya nadie puede quitarle su lugar entre los ocho mejores del Grupo B.

El partido fue parejo y con pocas situaciones de gol. Unión buscó desde el inicio tomar la iniciativa, pero se encontró con un Barracas firme en defensa, que apostó a cerrarse bien atrás y cortar los circuitos ofensivos. En el primer tiempo, el Tate intentó desbordar por las bandas con Vargas y Palacios, aunque sin lograr profundidad.

En el complemento, el equipo santafesino mantuvo el control de la pelota, pero sin claridad para quebrar a un rival que se sintió cómodo saliendo de contra. Con los ingresos de Solari, Fragapane y Tarragona, Unión ganó en movilidad y generó sus mejores oportunidades.

La más clara fue un remate de Solari que dio en el palo, mientras que Pittón también probó de media distancia, obligando al arquero visitante a intervenir. A pesar del empuje final, el marcador no se movió.

Con este punto, Unión se subió momentáneamente a la cima del Grupo B, con 24 puntos, 20 goles a favor y 13 en contra, aunque deberá esperar lo que ocurra con equipos como Boca y Central Córdoba, que podrían superarlo en la tabla.

Lo que viene para el Tatengue será la última fecha de la fase regular, cuando visite a Belgrano en Córdoba, en busca de asegurar un mejor cruce en los playoffs.