Unión recibe a Barracas Central con el objetivo de consolidarse en zona de clasificación

Unión recibirá este sábado a Barracas Central en el estadio 15 de Abril, por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará desde las 21:30, contará con el arbitraje de Darío Herrera, y será televisado para todo el país a través de TNT Sports Premium. También podrá seguirse en vivo por AIRE de Santa Fe.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón buscará un triunfo clave para mantenerse entre los ocho primeros de su zona, en la recta final del torneo. Con 23 puntos, Unión viene de una victoria importante frente a Newell’s Old Boys (1-0), y mantiene intactas sus chances de clasificación.

Por su parte, Barracas Central también llega en buen momento, luego de derrotar 2 a 0 a Argentinos Juniors, y suma 21 unidades, lo que convierte al partido en un duelo directo por los puestos de privilegio.