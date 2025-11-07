Claribel Medina y Diego Pérez llegan a Santo Tomé con la comedia “Es Complicado”

La comedia “Es Complicado”, protagonizada por Claribel Medina y Diego Pérez, se presentará en nuestra ciudad el próximo viernes 14 de noviembre, a las 21:30 horas, en el Centro Cultural “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940). Así lo informó la Municipalidad, en el marco de su agenda cultural.

La obra aborda con humor las complejidades de las relaciones de pareja, reflejando los desafíos que enfrentan quienes intentan reconstruir un vínculo afectivo. Con una puesta ágil, cercana y cargada de situaciones cotidianas, la propuesta invita al público a reír, reflexionar y conectarse con historias reconocibles.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del lunes 10 de noviembre, de 16:00 a 19:00 horas, en el mismo Centro Cultural. Los valores establecidos son los siguientes:

Entrada anticipada: $30.000

Entrada en puerta: $35.000

Descuento especial para jubilados

La Municipalidad invita a la comunidad a disfrutar de esta propuesta teatral, que combina talento escénico, humor inteligente y una mirada sensible sobre los vínculos humanos.