Nuevo aumento en los combustibles: así quedaron los precios en nuestra ciudad

Por Santotomealdía



Desde el 1º de noviembre, los combustibles registran un nuevo aumento en todo el país, como consecuencia de la actualización de los impuestos que gravan su comercialización, tal como lo establece el Decreto 782/2025. En nuestra ciudad, las estaciones de servicio ya aplicaron los nuevos valores, que impactan de lleno en el bolsillo de los consumidores.

El ajuste se debe a la suba del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono, que se actualizan trimestralmente en función de la inflación. Estos incrementos afectan directamente el precio final, independientemente de los aumentos adicionales que puedan aplicar las empresas petroleras.

Según lo anticipado en el propio Decreto 782, en diciembre se aplicará el resto de los aumentos pendientes, correspondientes a la inflación de 2024 y el primer semestre de 2025. No obstante, aún no está definido si el Gobierno nacional decidirá postergar parte de esas subas, como lo hizo en ocasiones anteriores para evitar una mayor presión inflacionaria.