Interés General — 02.11.2025 —
Nuevo aumento en los combustibles: así quedaron los precios en nuestra ciudad
Con la actualización de los impuestos al combustible dispuesta por el Gobierno nacional, las estaciones de servicio aplicaron nuevos valores desde el 1º de noviembre. En diciembre podría haber más aumentos.
Por Santotomealdía
Desde el 1º de noviembre, los combustibles registran un nuevo aumento en todo el país, como consecuencia de la actualización de los impuestos que gravan su comercialización, tal como lo establece el Decreto 782/2025. En nuestra ciudad, las estaciones de servicio ya aplicaron los nuevos valores, que impactan de lleno en el bolsillo de los consumidores.
El ajuste se debe a la suba del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono, que se actualizan trimestralmente en función de la inflación. Estos incrementos afectan directamente el precio final, independientemente de los aumentos adicionales que puedan aplicar las empresas petroleras.
Según lo anticipado en el propio Decreto 782, en diciembre se aplicará el resto de los aumentos pendientes, correspondientes a la inflación de 2024 y el primer semestre de 2025. No obstante, aún no está definido si el Gobierno nacional decidirá postergar parte de esas subas, como lo hizo en ocasiones anteriores para evitar una mayor presión inflacionaria.
Nafta Súper: $1.544
Infinia: $1.786
Diésel: $1.593
Infinia Diésel: $1.756
Shell
Nafta Súper: $1.570
V-Power Nafta: $1.943
Evolux Diésel: $1.678
V-Power Diésel: $1.878
Axion
Nafta Súper: $1.590
Quantium Nafta: $1.890
Diésel: $1.689
Quantium Diésel: $1.860
Gulf
Nafta Súper: $1.576
Nafta Premium: $1.789
Gasoil: $1.585
Gasoil Premium: $1.739