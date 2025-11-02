Golpeó a su pareja y lesionó a su hijo: fue detenido en Sauce Viejo

Por Santotomealdía



Un hombre de 30 años fue aprehendido en Sauce Viejo, acusado de violencia de género y maltrato infantil, tras protagonizar una violenta agresión contra su pareja y el hijo de ambos. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Azopardo al 1100, durante el fin de semana.

Agentes del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo, dependiente de la Comisaría Distrito 19ª, intervinieron en el lugar luego de un llamado al Sistema 911 que alertó sobre una situación de violencia familiar.

Al arribar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 28 años, quien relató que se encontraba con su pareja y su hijo pasando el fin de semana, cuando "una discusión por celos" derivó en agresiones físicas. Según su testimonio, el hombre le propinó golpes de puño en el rostro y cuerpo. Durante el ataque, el menor intentó defenderla y resultó herido, presentando una lesión en el labio superior.

Frente a lo ocurrido, los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata del agresor y se dio intervención a la Fiscalía de Violencia de Género (ETAF). Desde ese organismo, la doctora Demeda ordenó la identificación dactiloscópica del imputado y la realización de las diligencias correspondientes.