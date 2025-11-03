Balacera en Sauce Viejo: un joven de 16 años fue internado tras recibir un disparo

Por Santotomealdía



Un grave hecho de violencia tuvo lugar este lunes por la tarde en la zona norte de Sauce Viejo, cuando un adolescente de 16 años resultó herido de arma de fuego tras una balacera registrada en inmediaciones de las calles 16 BIS y 51. La víctima fue trasladada al Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde permanece internada.

Según la información policial, los disparos provinieron desde un automóvil en movimiento, cuyos ocupantes abrieron fuego contra una vivienda del barrio y luego se dieron a la fuga.

El adolescente herido, identificado por sus iniciales como U.S., fue asistido por personal médico de emergencias y trasladado de urgencia. Las causas del ataque aún se investigan y hasta el momento no hay personas detenidas.

Las autoridades trabajan para determinar si el ataque estaba dirigido contra el joven o contra el domicilio donde se produjo el ataque, y avanzar en la identificación de los agresores.