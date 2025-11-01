Policiales — 01.11.2025 —
Dos aprehendidos en distintos operativos del Comando Radioeléctrico
En acciones realizadas en las últimas horas, agentes del Comando Radioeléctrico aprehendieron a un hombre que había robado una mochila y a un joven que portaba un destornillador en la vía pública.
Dos hombres fueron aprehendidos en distintos procedimientos realizados por personal del Comando Radioeléctrico en nuestra ciudad, en el marco de operativos preventivos y respuestas a situaciones de flagrancia. Ambos casos ocurrieron entre el jueves y la mañana de este viernes.
El primer hecho tuvo lugar este viernes, en inmediaciones de Avellaneda y Córdoba, cuando una mujer solicitó ayuda a los agentes policiales, denunciando que un hombre le había robado la mochila y escapado en moto. Ante el aviso, se inició una persecución por distintas calles de la ciudad, que finalizó en Saavedra al 1300, donde los uniformados lograron interceptar y aprehender al sospechoso, un hombre de 33 años, quien fue trasladado a la Comisaría 12da.
En el procedimiento, se secuestró el birrodado utilizado para la fuga y la mochila robada, la cual fue devuelta a su propietaria tras el correspondiente reconocimiento.
El segundo hecho ocurrió el jueves, alrededor del mediodía, cuando personal policial realizaba un control en calle Alberdi al 4400. Allí, identificaron a un joven de 21 años, quien llevaba entre sus pertenencias un destornillador con punta, considerado elemento punzante según el Artículo 110 del Código de Convivencia. Por ese motivo, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 23ra, donde se iniciaron las actuaciones pertinentes.
Ambas intervenciones se enmarcan en los operativos que lleva adelante la Policía en distintos barrios, con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad en la vía pública.