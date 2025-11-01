Dos aprehendidos en distintos operativos del Comando Radioeléctrico

Dos hombres fueron aprehendidos en distintos procedimientos realizados por personal del Comando Radioeléctrico en nuestra ciudad, en el marco de operativos preventivos y respuestas a situaciones de flagrancia. Ambos casos ocurrieron entre el jueves y la mañana de este viernes.

El primer hecho tuvo lugar este viernes, en inmediaciones de Avellaneda y Córdoba, cuando una mujer solicitó ayuda a los agentes policiales, denunciando que un hombre le había robado la mochila y escapado en moto. Ante el aviso, se inició una persecución por distintas calles de la ciudad, que finalizó en Saavedra al 1300, donde los uniformados lograron interceptar y aprehender al sospechoso, un hombre de 33 años, quien fue trasladado a la Comisaría 12da.

En el procedimiento, se secuestró el birrodado utilizado para la fuga y la mochila robada, la cual fue devuelta a su propietaria tras el correspondiente reconocimiento.

El segundo hecho ocurrió el jueves, alrededor del mediodía, cuando personal policial realizaba un control en calle Alberdi al 4400. Allí, identificaron a un joven de 21 años, quien llevaba entre sus pertenencias un destornillador con punta, considerado elemento punzante según el Artículo 110 del Código de Convivencia. Por ese motivo, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 23ra, donde se iniciaron las actuaciones pertinentes.

Ambas intervenciones se enmarcan en los operativos que lleva adelante la Policía en distintos barrios, con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad en la vía pública.