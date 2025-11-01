Dos personas resultaron heridas tras un ataque a tiros en un comercio de Candioti al 2900.

Un hombre y una mujer resultaron heridos este viernes por la noche tras un ataque a tiros en un comercio de calle Candioti al 2900, en nuestra ciudad.

El episodio ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando una persona armada ingresó al local y efectuó varios disparos. Los impactos alcanzaron el frente del lugar y destruyeron la puerta de vidrio.

En ese momento había varias personas dentro del comercio, entre ellas las dos víctimas del ataque. Ambas recibieron heridas de arma de fuego y fueron asistidas de inmediato.

Las víctimas fueron identificadas como S.S., de 32 años, domiciliada en nuestra ciudad, y L.M., de 19 años, con domicilio en Sauce Viejo. Ambos fueron trasladados primero al Samco local y luego derivados al Hospital José María Cullen de Santa Fe, donde se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con las primeras informaciones, se investigan las circunstancias que derivaron en el hecho. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

Testigos mencionaron que el agresor habría escapado rápidamente del lugar. La policía realizó peritajes y relevamientos en la zona para intentar esclarecer lo sucedido.

Otro hecho armado en la ciudad

Unas horas antes, alrededor de las 19, se registró otro episodio violento en Salta y Roverano.

En ese lugar, un joven de 34 años, identificado como R.Z., fue abordado por dos hombres mientras caminaba por la zona. Uno de ellos le disparó en la pantorrilla y luego se dio a la fuga.

La víctima pidió asistencia médica y fue trasladada al Samco, donde recibió las curaciones correspondientes. Se encuentra fuera de peligro.