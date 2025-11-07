FESTRAM reclama reabrir la paritaria por el impacto de la inflación

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) solicitó formalmente la reapertura de la paritaria del sector, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N° 9996. El reclamo se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación acumulada durante 2025.

Según expresó la entidad sindical, "los aumentos salariales acordados este año resultaron insuficientes frente a una inflación que fue superior a lo previsto". En ese sentido, FESTRAM recordó que el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) registró un aumento elevado en septiembre y que se anticipa un comportamiento similar para octubre.

Desde la organización remarcaron que "el gobernador de la provincia reconoció públicamente que se tomarán medidas para recomponer los salarios, una vez conocidos los datos inflacionarios de octubre", y subrayaron la importancia de avanzar en una negociación formal que permita proteger el poder de compra de las y los trabajadores del sector municipal y comunal.

Finalmente, FESTRAM insistió en que la conformación de la mesa paritaria es "una herramienta clave para dar respuesta a las demandas del sector en todo el territorio provincial", y reclamó al gobierno santafesino que convoque de manera inmediata a esa instancia.